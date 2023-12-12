Билеты на Новый год в Сочи подорожали в восемь раз

«Билеты в Сочи из Москвы на последние дни декабря подорожали до 16 тыс. рублей, тогда как на ближайшие даты стоят от 2 тыс. рублей: рост в восемь раз», — сообщают туристы в соцсетях.
Последний раз всплеск стоимости билетов на сочинском направлении был в конце октября, когда с курорта возвращались последние отпускники, дауншифтеры и любители бархатного сезона: цена перелета из Сочи в города России доходила до 30 тыс. рублей.
На Новый год обратные билеты стоят ожидаемо мало: тех, кто решит сбежать из Сочи 30 декабря в столицу, доставят на самолете за 3 тыс. рублей.