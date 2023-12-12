Главное
Главные новости 12 декабря
10:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Билеты на Новый год в Сочи подорожали в восемь раз

СОЧИ, 12 декабря, ФедералПресс. Перелет на сочинский курорт накануне Нового года подорожал в несколько раз: из Москвы 30 декабря можно прилететь за 16 тыс. рублей.

Источник: AP 2023

«Билеты в Сочи из Москвы на последние дни декабря подорожали до 16 тыс. рублей, тогда как на ближайшие даты стоят от 2 тыс. рублей: рост в восемь раз», — сообщают туристы в соцсетях.

Последний раз всплеск стоимости билетов на сочинском направлении был в конце октября, когда с курорта возвращались последние отпускники, дауншифтеры и любители бархатного сезона: цена перелета из Сочи в города России доходила до 30 тыс. рублей.

На Новый год обратные билеты стоят ожидаемо мало: тех, кто решит сбежать из Сочи 30 декабря в столицу, доставят на самолете за 3 тыс. рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена первого президента РФ Наина Ельцина попала в больницу
Стало известно, кто вошел в список доверенных лиц Путина на выборах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта