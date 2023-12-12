Главное
Главные новости 12 декабря
11:57 (мск), источник: НИА Байкал

Из-за морозов «Иркутскавтодор» изменил режим работы техники и людей

Иркутск, НИА-Байкал — В условиях сильного похолодания в областном центре продолжается уборка и вывоз снега. График работ скорректирован с учетом погоды.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«Бережем людей и технику, поэтому работа организована с интервалами, чтобы была возможность согреться. Приоритет отдаем улицам с интенсивным движением и тем, по которым проходят маршруты общественного транспорта, — пояснил директор МУП “Иркутскавтодор” Василий Ефремов. — Сегодня уборка ведется на улицах Академическая, Байкальская, Боткина, Вампилова, Волжская, Джамбула, Захарова, Маяковского, 3 Июля, Седова, Советская, Старо-Кузьмихинская, а также в микрорайонах Березовый, Солнечный».

Ночью подметают и обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть. Утром вручную приступают к расчистке тротуаров, остановочных пунктов, заездных и парковочных карманов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Подрядные организации под контролем специалистов МКУ «Городская среда» наводят порядок на общественных пространствах. Пешеходные дорожки чистят в Каштаковской роще, на площадях Декабристов, Конституции, в Академгородке, на Курсантской аллее, бульваре Постышева, скверах на улицах Школьная, Театральная, Сибирских Партизан, Петрова, Шевцова и других, а также в микрорайонах Зеленый, Топкинский, Юбилейный.

Водителей призывают правильно оценивать погодные условия и возможности своей машины и выбирать безопасный режим движения. Важно помнить, что в сильные морозы зимняя резина твердеет и ухудшается сцепление с дорожным полотном.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта