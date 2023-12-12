11:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Порноактер, эзотерик, аферист. Как я попытала удачи на сайте знакомств и… нашла свою любовь
Журналист КП-Иркутск решила попробовать найти любовь на сайте знакомств.
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Сидела женщина, скучала — с этого начинается львиная доля моих историй. Эта — не исключение. Переехав в другой город, я решила попробовать завести друзей, а может, даже и отношения, знакомясь в интернете. Первая попытка оказалась, мягко говоря, неудачной: один ухажер пришел на свидание с мамой, другой и вовсе хотел поесть за мой счет. Прошло уже больше полугода, и я вновь зашла на сайт знакомств…
«Я порноактер¸ не смущает?»
Не то чтобы я на многое рассчитывала. Как говорится, нет ожиданий — нет разочарований, но, чтобы первый же диалог мимо кассы?..
Поначалу разговор был довольно обычным: чем увлекаемся, какие хобби. На первый взгляд, точки соприкосновения были. Оба не против сходить в театр или провести выходные активно, с выездом на природу. Но смутило то, что молодой человек упорно игнорировал банальный вопрос о работе. Я возмутилась: что скрывать-то?! Ответ шокировал.
— Порноактер я, не смущает?
— Если не хочешь говорить честно — не говори.
— А я и не шучу.
Вот это поворот… Можно было бы списать все на то, что парень шутит, да только он прислал ссылку на «контент» в качестве подтверждения. Пришлось поверить на слово. Собственно, на этом наш диалог и завершился.
«Ищу девушку, которая разделит мои “интересы”
— Что ищешь здесь? Я — отношения, но непростые — мне нужна напарница, — с таких слов началась другая беседа на сайте знакомств. Представьте, 24-летний парень по ту сторону экрана сразу заявил, что аферист!
Рассказал, мол, продает людям несуществующие брендовые вещи на различных интернет-площадках. Берет с них аванс, а после пропадает с радаров.
— «Клиенты» уже не десятками, а сотнями исчисляются. Я в этом с 16 лет «варюсь», — заявил он. — Искал подработку, чтобы от родителей не зависеть, увидел объявление в интернете, и понеслось. Моя девушка должна разделять мои интересы. «Работаем» с небольшими суммами, не больше пяти тысяч с человека. Поток большой, доход — до 200 тысяч!
А после предложил «поработать» вместе. На мое твердое «нет» он молча удалил диалог. Что это было: исповедь реального мошенника или же неудачная шутка, я так и не узнала. Радует, что сама не стала очередной жертвой обмана. Тем не менее, бдительность терять не стоит, злоумышленников уйма! Подробнее о некоторых схемах мошенничества вы можете прочитать в этом материале «КП-Иркутск».
«Жди проблем»
Ну и на десерт третья, самая странная история. Попался мне… профессиональный таролог, астролог, эзотерик и потомственный маг в одном лице. Именно так представился очередной собеседник. Честно скажу, я очень предвзято отношусь к гаданиям и магам, но решила не высказывать сразу свое «фи», а попытаться все-таки построить диалог.
Предлагала поболтать о книгах (ведь оба, как оказалось, читаем детективы), фильмах, любимых местах в городе, о забавных и не очень историях из жизни (ох, если б я знала, что этот диалог станет одной из таких!). Вот только это оказалось довольно сложно, ведь мой собеседник все так или иначе оправдывал «силами свыше».
Вот пример:
— У меня сегодня адски болит голова, жду, когда закончится рабочий день, и сразу завалюсь спать.
— Хах, это потому что мы начали общаться, тебе надо время, чтобы привыкнуть к моей сильной ауре.
— Да нет, я просто сериал до утра смотрела, увлеклась. Раньше надо было спать ложиться.
— Думай так.
И этого «думай так» было слишком много. Один-два раза можно еще списать на юмор, но потом начинает напрягать. Предложила завершить диалог. После этого в мой адрес посыпались угрозы «подпортить карму» и «испортить жизнь». Сказал, мол, стоит ждать проблем на работе и с финансами. Забавно, что после этого мне пришла смс о зачислении зарплаты, а с коллегами от души посмеялись. Ответила ему: «Если проблемы будут именно такими — жду и побольше!» На этом собеседник меня заблокировал.
Все-таки нашла свое
Уже предвкушаю комментарии читателей: «Не там ищешь», «Что вы все на сайты знакомств лезете», «Подобное притягивает подобное». Но я все же уверена, что знакомства в сети — это рулетка. Кому кого повезет встретить. Адекватные и интересные беседы иногда тоже случаются.
Более того, в этой лотерее мне удалось выиграть: своего человека я все-таки нашла! Нет, не аферист, не таролог и не порноактер, а фитнес-тренер. На этом, собственно, и сошлись. Когда мы познакомились, я как раз собиралась с духом, чтобы начать худеть — о попытках можно прочесть здесь.
Сейчас мы много путешествуем вместе, открываем для себя новое, развиваемся, говорим обо всем на свете. А что будет дальше — время покажет.