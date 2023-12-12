11:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В октябре волгоградцы в кафе и ресторанах потратили 2,2 млрд рублей
Жители Волгоградской области стали больше тратить в заведениях общепита.
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В Волгоградской области подсчитали оборот общественного питания в январе-октябре. За 10 месяцев 2023 года волгоградцы проели в кафе, ресторанах, барах, столовых 19,6 миллиарда рублей — это на 16,9% или 4,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в октябре траты в заведениях общепита составили 2,2 миллиарда рублей — на 14% больше, чем в этом же месяце 2022 года. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.
Траты волгоградцев в заведениях, где можно утолить голод, увеличились. Неизвестно, стали жители региона больше есть, либо на расходы повлиял рост цен.
Почти половина общего оборота общественного питания приходится на малые предприятия. В них за 10 месяцев волгоградцы потратили 8,69 миллиарда рублей. В заведениях, относящиеся к крупному бизнесу, расходы составили 6,39 миллиарда рублей. В кафе, ресторанах, столовых и барах, которые являются объектами среднего и индивидуального предпринимательства, жители Волгоградской области оставили соответственно 2,25 миллиарда и 2 миллиарда рублей.