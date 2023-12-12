Главное
Главные новости 12 декабря
11:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке обсудили восстановление кровель, пострадавших от урагана

В рамках комиссии по ЧС обсудили промежуточные итоги.

На комиссии по ЧС в Новокузнецке обсудили промежуточные итоги восстановления кровель домов после урагана. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов. Так, на неделе заключат договоры с подрядчиком по ремонту семи домов, финансированных фондом капремона. В домах № 22 и № 24 по улице Курако 14 декабря обследуют кровлю. Из средств муниципального бюджета кровли отремонтируют на 17-ти домах: сметы уже подготовлены, проверены и отправлены в комитет ЖКХ. Работа с управляющими компания оставшихся домов продолжается, но уже до конца недели все документы на ремонт будут готовы, отметил мэр. Если наступят благоприятны погодные условия (температура не ниже −20 градусов), начнутся работы по восстановлению кровель.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта