11:06 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке обсудили восстановление кровель, пострадавших от урагана
В рамках комиссии по ЧС обсудили промежуточные итоги.
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На комиссии по ЧС в Новокузнецке обсудили промежуточные итоги восстановления кровель домов после урагана. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов. Так, на неделе заключат договоры с подрядчиком по ремонту семи домов, финансированных фондом капремона. В домах № 22 и № 24 по улице Курако 14 декабря обследуют кровлю. Из средств муниципального бюджета кровли отремонтируют на 17-ти домах: сметы уже подготовлены, проверены и отправлены в комитет ЖКХ. Работа с управляющими компания оставшихся домов продолжается, но уже до конца недели все документы на ремонт будут готовы, отметил мэр. Если наступят благоприятны погодные условия (температура не ниже −20 градусов), начнутся работы по восстановлению кровель.