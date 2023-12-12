12:09 (мск), источник: dostup1.ru
Аномальный холод все: Южный ветер несет в Челябинскую область тепло
Осадков не ожидается, будет солнечно.
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Южный ветер несет в Челябинскую область тепло — к концу рабочей недели температурный фон будет близок к климатической норме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, ночью 13 декабря будет минус 25−30, в низинах — 35−40. Днем в среду прогнозируется минус 15−20, в низинах — до 25 мороза. При переменной облачности без существенных осадков, ветер южной четверти 2−7 м/с, местами порывы до 11 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 14 декабря ожидается минус 22−27, в низинах — 30−35 градусов; ночью 15 декабря будет минус 18−23, в горах и низинах — до 28.
Днем в четверг столбики термометров покажут минус 15−20, на западе — до 10, ветер южной четверти 3−8 м/с. В пятницу днем уже минус 11−16, ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. В эти дни малооблачно, без осадков.
В Челябинске ночью 13 декабря ожидается минус 25−27, 14 декабря — минус 22−24, 15 декабря — минус 18−20. Днем в среду будет минус 17−19, четверг — 15−17, пятницу — 13−15 градусов ниже нуля.
Ранее главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко комментировала, что, начиная с 13 декабря, холод постепенно будет уступать веянию южного ветра. Преобладающая температура второй половины текущей недели повысится, но останется ниже нормы на 3−5 градусов. В течение рабочей недели существенные осадки маловероятны, добавила специалист.