12:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Новые штрафы ввели для пассажиров метро в Самаре
Губернатор подписал документ о введении новых штрафов в самарском метрополитене.
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В метро Самары ввели новые штрафы. Соответствующие изменения внесли в закон «Об административных правонарушений на территории Самарской области». Документ с подписью губернатора Дмитрия Азарова опубликован на сайте регионального правительства.
Так, штраф в 500 рублей предусмотрели для тех, кто решит проехать в метро «зайцем» или откажется платить за провоз ручной клади сверх установленных норм. Штраф от 500 до 1000 рублей придется заплатить за самовольное перемещение по неработающему эскалатору, бег по эскалатору, сидение и оставление вещей на ступенях или поручнях, снятие ограждений. Такой же штраф ждет и тех, кто решит нажать кнопку «Стоп» из хулиганских побуждений.
Предусмотрели наказание и за самовольный спуск на пути метрополитена или поднятие оттуда упавших вещей. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Такое же наказание ждет и тех, кто решит открыть дверь вагона во время движения или остановки поезда.