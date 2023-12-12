Главное
Главные новости 12 декабря
12:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые штрафы ввели для пассажиров метро в Самаре

Губернатор подписал документ о введении новых штрафов в самарском метрополитене.

Источник: Комсомольская правда

В метро Самары ввели новые штрафы. Соответствующие изменения внесли в закон «Об административных правонарушений на территории Самарской области». Документ с подписью губернатора Дмитрия Азарова опубликован на сайте регионального правительства.

Так, штраф в 500 рублей предусмотрели для тех, кто решит проехать в метро «зайцем» или откажется платить за провоз ручной клади сверх установленных норм. Штраф от 500 до 1000 рублей придется заплатить за самовольное перемещение по неработающему эскалатору, бег по эскалатору, сидение и оставление вещей на ступенях или поручнях, снятие ограждений. Такой же штраф ждет и тех, кто решит нажать кнопку «Стоп» из хулиганских побуждений.

Предусмотрели наказание и за самовольный спуск на пути метрополитена или поднятие оттуда упавших вещей. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Такое же наказание ждет и тех, кто решит открыть дверь вагона во время движения или остановки поезда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафыметро