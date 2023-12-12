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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму за девять лет отремонтировали 1600 километров водопроводных сетей

В Симферополе с 2020 года было заменено более 50 километров магистральных сетей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму за последние девять лет заменили 1600 километров водоводов. Об этом сообщил замминистра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов, его слова передает «Крым 24».

Напомним, только в Симферополе в рамках трехлетней программы по снижению водопотерь заменили почти 50 километров водоводов.

— Наши ресурсники за этот год провели более 200 километров замен, — добавил Восколупов.

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