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12:47 (мск), источник: KaliningradToday

Алиханов отчитался о патриотическом воспитании подрастающего поколения

В Калининграде губернатор Калининградской области Антон Алиханов 11 декабря дистанционно участвовал в заседании попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО), состоявшемся в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Калининградский губернатор Алиханов доложил об итогах деятельности регионального отделения РВИО в Калининградской области.

По его словам, в 2022—2023 годах в регионе проведено много мероприятий, включая открытые уроки, конференции, лекции и туристические походы.

Реализованы проекты военно-исторических маршрутов для детей и молодежи, участие в которых приняли 19 тысяч человек, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

Школьники смогли путешествовать по родному региону и узнать больше о его истории благодаря всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы» и региональной программе отеления РВИО в Калининградской области.

Как заявлено, региональное отделение военно-исторического общества занимается увековечиванием имен выдающихся исторических личностей и военных героев.

В планах на следующий год проведение совместных выставок, военно-исторических фестивалей и работа над монографией по боям за Восточную Пруссию с привлечением ведущих военных историков.

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