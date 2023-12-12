Алиханов отчитался о патриотическом воспитании подрастающего поколения

Калининградский губернатор Алиханов доложил об итогах деятельности регионального отделения РВИО в Калининградской области.
По его словам, в 2022—2023 годах в регионе проведено много мероприятий, включая открытые уроки, конференции, лекции и туристические походы.
Реализованы проекты военно-исторических маршрутов для детей и молодежи, участие в которых приняли 19 тысяч человек, прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.
Школьники смогли путешествовать по родному региону и узнать больше о его истории благодаря всероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы» и региональной программе отеления РВИО в Калининградской области.
Как заявлено, региональное отделение военно-исторического общества занимается увековечиванием имен выдающихся исторических личностей и военных героев.
В планах на следующий год проведение совместных выставок, военно-исторических фестивалей и работа над монографией по боям за Восточную Пруссию с привлечением ведущих военных историков.