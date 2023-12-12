13:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Мокрый снег и метель ударят по Краснодарскому краю
Похолодание продлится до выходных.
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Синоптики предупредили жителей и гостей Кубани о похолодании. В краевой столице и по краю ожидаются мокрый снег и метель.
По данным Краснодарской ЦГМС, по региону пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах сильный дождь. Во вторник 12 декабря до обеда возможен гололед.
В течение дня столбики термометров покажут до +8 градусов. В горных районах ожидается более низкая температура, до +7 градусов. На Черноморском побережье прогнозируется временный дождь и порывы ветра до 12 м/с, при этом температура воздуха может достигнуть до +16 градусов.
В первой половине недели регион ожидает мокрый снег с метелью, однако к выходным погода обещает быть теплее.