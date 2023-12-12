Главное
Главные новости 12 декабря
13:34 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мокрый снег и метель ударят по Краснодарскому краю

Похолодание продлится до выходных.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 768 мм рт. ст. +5°
Источник: KrasnodarMedia.su

Синоптики предупредили жителей и гостей Кубани о похолодании. В краевой столице и по краю ожидаются мокрый снег и метель.

По данным Краснодарской ЦГМС, по региону пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах сильный дождь. Во вторник 12 декабря до обеда возможен гололед.

В течение дня столбики термометров покажут до +8 градусов. В горных районах ожидается более низкая температура, до +7 градусов. На Черноморском побережье прогнозируется временный дождь и порывы ветра до 12 м/с, при этом температура воздуха может достигнуть до +16 градусов.

В первой половине недели регион ожидает мокрый снег с метелью, однако к выходным погода обещает быть теплее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта