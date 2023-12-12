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13:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Из Красноярска в Новокузнецк запустят новый рейс

Перелёт будет обеспечивать авиакомпания «Россия».

Авиакомпания «Россия» запустит новый рейс из Красноярска в Новокузнецк. Выполнять его начнут с 27 декабря, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта. Вылеты запланированы дважды в неделю — по средам и субботам. Из Красноярска — вылет в 15:45, прилёт в 17:00, из Новокузнецка — вылет в 18:05, прилёт в 19:25.Стоимость перелётов в период с 27 декабря по 3 января варьируется от 6 132 рублей до 18 082 рублей. К багажу можно будет бесплатно провезти один комплект снаряжения весом до 23 кг (при наличии свободного места).

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