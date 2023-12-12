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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия: Калининградцы десятками выходят на лед городских водоемов

Горожане ежедневно рискуют жизнью.

Источник: Администрация Калининградской области

Калининградцы десятками выходят на лед городских водоемов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что на лед выводят и детей.

«Это просто фестиваль отваги какой-то! Некоторые взрослые совершенно не думают головой и выходят с детьми. Не говоря уже про детей без взрослых, которых уже устали разгонять сотрудники нашего Управления по делам ГО и ЧС, проводить с ними ликбез», — говорится в сообщении.

Отмечается, что толщина льда на водоемах Калининграда оставляется сейчас 6−8 см, при критической толщине в 12 см. Лед рыхлый, с промоинами. Выход на него опасен и запрещен.

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