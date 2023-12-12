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13:40 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Самое время закрывать инфекционку: В Молдове резко увеличился риск заражения корью — только новой эпидемии нам не хватало

В Молдове есть подтвержденные случаи кори.

НАОЗ предупреждает о высоком риске распространения кори и призывает вакцинироваться.

В Молдове подтверждены 2 случая заболевания корью. Представители Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) предупреждают, что корь чрезвычайно заразна, она передается воздушно-капельным путем, а у непривитых детей есть риск развития осложнений. Среди наиболее распространенных — ларингит, пневмония и менингит.

В Молдове уровень вакцинации от кори детей до 1 года составляет 84,2%, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 95%. Однократная доза вакцины предотвращает заболевание на 97%. Риск распространения инфекции гораздо выше, если речь идет не об отдельных случаях, а о сообществах, не прошедших иммунизацию, пишет ipn.md.

«Мы рекомендуем всем семьям, в которых есть непривитые дети, обратиться к семейному врачу и обсудить процесс вакцинации. Рекомендуем принять все меры для защиты детей, потому что риск заражения достаточно высок», — призвал замдиректора НАОЗ Вячеслав Гуцу.

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