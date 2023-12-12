13:45 (мск), источник: МК.RU Волгоград
День Волгоградской области на ВДНХ открыл губернатор Андрей Бочаров
12 декабря, в годовщину принятия Конституции Российской Федерации, в Москве на ВДНХ проходит день Волгоградской области.
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В его программе 50 мероприятий на 10 масштабных площадках.
В программе дня Волгоградской области — презентация промышленного и туристического потенциала, различные культурные мероприятия, кулинарные и досуговые мастер-классы. Все это ждет гостей выставки-форума «Россия» на экспозиции Волгоградского региона. Москвичи и гости столицы больше узнают о легендарной волжской земле, ее традициях, экономике и культуре.
«В год 80-летия Сталинградской победы, в День Конституции Российской Федерации на уникальной выставке “Россия” Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа — через реализацию масштабных амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области, результаты труда народов, проживающих на нашей земле в мире и согласии на протяжении веков, — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на открытии основной программы дня региона, подчеркнув, что история современной Волгоградской области является неотъемлемой частью истории нашей Родины».
На экспозиции Волгоградской области сегодня побывал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В открытии масштабной программы дня региона принимали участие руководители федеральных министерств и ведомств, банков, крупных предприятий и общественных организаций, депутаты Госдумы РФ, члены делегации Республики Беларусь.
В деловом блоке программы дня Волгоградской области запланированы различные круглые столы, дискуссии, открытые уроки. Ожидается подписание важных соглашений о сотрудничестве.
В цикле развлекательных интерактивных мероприятий гостей выставки ждут викторины, розыгрыши ценных призов, общение с волгоградскими селебрити. Можно отведать кушаний с горчичным маслом и другие блюда волжской и донской кухни, подивиться красоте нарядов из козьего пуха, услышать колоритные казачьи песни.
Программа рассчитана до 21 часа.