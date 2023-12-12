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14:26 (мск), источник: Новая Кубань

Власти Кубани выделят трем населенным пунктам почти 35 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

Поддержка будет оказана Мостовскому району и двум поселениям в Туапсинском районе.

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Власти Краснодарского края выделят 34,9 миллиона рублей на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших в июле и августе 2023 года в Мостовском районе, а также в селе Небугском и поселке Новомихайловском Туапсинского района.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации региона. Мостовский район получит 3,4 миллиона рублей на финансирование аварийно-восстановительных работ в образовательных учреждениях.

Еще 15,9 и 15,6 миллиона рублей будет выделено на осуществление аварийно-спасательных и срочных аварийно-восстановительных работ в селе Небуге и поселке Новомихайловском соответственно.

В нескольких поселениях Туапсинского района, включая те, что уже входят в программу софинансирования, из-за подтопления был введен режим чрезвычайной ситуации. При необходимости власти обеспечивали эвакуацию населения.

В Мостовском районе режим ЧС был объявлен после выпавшего 9 августа града. Осадки повредили несколько социальных объектов, среди них детский сад, дом детского творчества и две общеобразовательных школы.

Напомним, что к концу ноября сильные осадки на Кубани привели к поднятию уровня воды в Анапе, а также в Славянском и Кореновском районах. Ранее «Новая Кубань» писала о том, что в Краснодарском крае было затоплено 7 жилых домов и более 90 придомовых территорий. Регион атаковали ливневые дожди, снег и сильный ветер. Больше всего пострадал Славянск-на-Кубани, где под воду ушли 62 придомовые территории и 6 домов.

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