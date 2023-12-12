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15:43 (мск), источник: АиФ Пермь

Департамент транспорта Перми прокомментировал жалобы на холод в автобусах

Температура воздуха в салоне общественного транспорта закреплена в социальном стандарте транспортного обслуживания населения, который имеет рекомендательный характер, говорят там.

Источник: Аргументы и факты

Департамент транспорта администрации Перми прокомментировал perm.aif.ru жалобы горожан на холод в автобусах.

«Люди платят за проезд. А элементарного сервиса нет! Включите отопление!» — написал один из жителей краевого центра в соцсети.

«Мёрзнем и на остановках, и в автобусах», — написал другой пермяк.

«11 декабря ехала домой вечером. В салоне автобуса было так холодно, что я видела пар от своего дыхания», — рассказала perm.aif.ru пермячка.

Горожане пожаловались на холод в автобусах № 19, 50, 67, 74.

«Температура воздуха в салоне общественного транспорта закреплена в социальном стандарте транспортного обслуживания населения, который имеет рекомендательный характер, — сообщили perm.aif.ru в департаменте. — При минусовой температуре рекомендуется поддерживать температуру выше +12 градусов. Тем не менее, двери в общественном транспорте открываются каждые несколько минут. По этой причине в сильные морозы система отопления не всегда может прогреть салон. Перевозчики регулярно проверяют исправность систем отопления для снижения вероятности их поломки».

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