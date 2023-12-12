14:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове из-за морозов на дистанционное обучение перешли 11 школ
Об этом рассказали в городской администрации.
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В Кемерове из-за морозов закрылись и перешли на дистанционное обучение 11 средних школ. Об этом изданию VSE42.Ru рассказали в администрации города. Интернет-портал приводит полный список школ, перешедших на дистант. Это учебные заведения № 1, 16, 25, 28, 32, 42, 54, 56, 65, 85 и Городской классический лицей. Кроме того, по информации издания, в остальных школах на дистанционное обучение ушли классы с первого по восьмой, а старшие остались на очном или комбинированном обучении. Также в мэрии напомнили о температурных режимах, при которых школьники могут не посещать занятия. Так, для 1−4 классов занятия ограничивают при температуре ниже −27 градусов, для 5−6 классов — ниже −30 градусов, для 7−8 классов — ниже −32 классов, для 9−11 классов — ниже −36 градусов. Если при данных температурных режимах в школе остаются занятия, то родители вправе сами принимать решения о посещении школы детьми.