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15:48 (мск), источник: Om1.ru

Сломавшийся котёл ТЭЦ-3 запустят уже сегодня

Городские власти внимательно следят за процессом ремонта.

Источник: Om1.ru

Котёл, который сломался вчера на третьей ТЭЦ, введут обратно в эксплуатацию уже сегодня, 12 декабря. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

«Выслушали планы руководства ТЭЦ-33 по ремонту агрегата. Несмотря на то, что сейчас параметры снижены незначительно, не хотелось бы повторения всем известной ситуации. По словам инженеров, ремонт котла продлится сегодня до конца дня, затем его постепенно введут в нормальный режим работы».

сообщил глава города

Информацию о том, как проходит ремонт, компания будет оперативно слать всем заинтересованным органам, в том числе и в мэрию. В последней Сергей Шелест провёл совещание, посвящёное теплоснабжению Омска. Напомним, что ранее из-за остановки нескольких котлов на пятой ТЖЦ остыли батареи в тысячах омских домов.

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