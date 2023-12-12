15:00 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В зоне проведения СВО погиб боец из Каменска
Во время СВО погиб боец из Каменска-Шахтинского Ростовской области.
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29-летний Алексей Козубенко был смертельно ранен на поле боя, сообщает Donday.ru.
У дончанина остались супруга и двое детей.
Работники учреждений культуры города Каменск выразили соболезнования директору ДК им. Гагарина Светлане Олеговне Козубенко в связи с гибелью ее сына в зоне спецоперации.