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Спецоперация на Украине
15:00 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне проведения СВО погиб боец из Каменска

Во время СВО погиб боец из Каменска-Шахтинского Ростовской области.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

29-летний Алексей Козубенко был смертельно ранен на поле боя, сообщает Donday.ru.

У дончанина остались супруга и двое детей.

Работники учреждений культуры города Каменск выразили соболезнования директору ДК им. Гагарина Светлане Олеговне Козубенко в связи с гибелью ее сына в зоне спецоперации.

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