15:17 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге готовы запустить автобусы в Финляндию после открытия границы
Перевозчики Петербурга вновь запустят автобусы в Финляндию после открытия границ.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости, что готова возобновить поездки, как только российско-финляндская граница будет открыта для автобусов.
«Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим. Билеты сразу появятся на сайте», — сказала собеседница агентства.
Ранее во вторник газета Ilta-Sanomat сообщила о том, что правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие круглосуточные пункты пересечения на границе с Россией 14 декабря — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра.
Ожидается, что кабмин объявит об этом решении во вторник во второй половине дня. Пункты пересечения на юго-востоке Финляндии являются ближайшими к Петербургу, около 200 километров. До их закрытия 30 ноября, все три финских пункта работали круглосуточно, и через них проходило самое большое число пересечений границы, включая автобусное сообщение.