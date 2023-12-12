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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

30-метровый флагшток с флагом России появился в Омской крепости

В торжественном поднятии триколора принял участие мэр Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 декабря, в Омской области подняли триколор на 30-метровый флагшток, установленный на средства мецената в лице НПО «Мир».

В торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Конституции РФ, приняли участие мэр Сергей Шелест и гендиректор НПО «Мир» Александр Беляев.

— Приглашаю всех вас, дорогие омичи, и гостей нашего города, полюбоваться флагом России на фоне зимнего неба, а также обязательно прикоснуться к истории нашего города и нашей страны в локациях исторического парка «Омская крепость», — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Отметим, все работы по установке 30-метрового флагштока и изготовление флага России размером 10 на 6,6 метров оплатил меценат. Стоимость работ составила около 8 млн рублей.

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