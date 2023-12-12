15:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Лютый эксперимент: журналисты прокатились с градусником в общественном транспорте — какой самый холодный
В Новосибирске назван самый холодный вид городского транспорта.
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В Новосибирске уже неделю столбики термометров не поднимаются выше −30 (а в пригороде опускаются и до −45). В такую погоду собаку на улицу не выгонишь, а на работу ехать надо. Корреспондент КП-Новосибирск отправилась на проверку транспорта. Наш ревизор Анна Пашагина вооружилась термометром и прокатилась с ним в маршрутке, электричке и метро. Где холоднее всего? Подробнее — в нашем материале.
Ездить на работу в центр города, где расположена редакция, мне приходится из Первомайского района. Дорога дальняя, холодная. В последнюю неделю, чтобы выйти на улицу, я одеваюсь как вахтовик. Сегодня, во вторник с утра, было −32, так что с одеждой я не прогадала.
Первый вид транспорта — маршрутка. Людей как сельдей в бочке, из-за чего кажется, что тепло. Все прижимаются друг к другу и активно дышат, едут даже стоя (а это, кстати, нельзя). Проезжаю две остановки, смотрю на градусник: −20. Ненамного теплее, чем на улице.
— В электричке согреюсь, — обнадеживаю себя, добегая трусцой до станции.
Электричка — стабильный вид транспорта. Всегда приходит по расписанию. Людям бы такую пунктуальность. После 10 минут на морозе кажется, что попадаю в рай. На табло вагона горит надпись: «Температура +21».
Тепло. Правда, спустя три станции столбик термометра достиг отметки +18. Но можно даже шапку снять.
— А поезд мчит меня в сибирские морозы, — пропеваю в голове.
Финальный аккорд проверки и поездки до работы — метро. Быстро, недорого и комфортно. Отъезжаем от станции «Речной вокзал» напрямую до «Гагаринской». Вагон забит людьми, термометр показывает +17. На градуснике тепло, а вот руки подмерзли. Хорошо, что этот текст пишу в редакции, где есть батареи и горячий чай.
КСТАТИ.
А какой должна быть оптимальная температура в транспорте? Согласно ГОСТУ 20774−75 температура в салоне автобуса должна быть не ниже +10, если на улице температура варьируется от −15 до −25. Если же столбики термометра опустились до −40, то в транспорте должно быть минимум +5, так что водителям маршруток стоит выяснить, хорошо ли закрыты окна. Откуда так продувает салон, что внутри так же, как на улице?