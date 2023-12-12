Какой будет погода в Молдове в новогоднюю ночь-2024: синоптики раскрыли карты — это просто шок

Самый часто задаваемый сегодня вопрос в любом общественном месте и не только: будет ли снег в Молдове в ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024.
После недавней метели, жители страны надеются на то, что и Новый год встретим со снежком. Давайте разбираться вместе с синоптиками.
На Рождество по новому стилю, 25 декабря, будет сухо и морозно — ночью до минус 7 градусов.
А вот 31 декабря ожидаются осадки, но, к сожалению, не те, которые мы так сильно ждем.
Нет, снег будет — но с дождем.
Но зато со 2 по 4 января 2024 года по Молдове ударят снегопады.
И не просто так, а с морозцем до 10 градусов ниже нуля — ночью. В общем, новогоднюю ночь встречаем в грязи, но зато потом — снежная сказка.