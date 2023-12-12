Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
18:14 (мск), источник: МК.RU Крым

В Алуште построят первый рекреационный кластер в Крыму

Площадь кластера составит 480 га.

Источник: МК.RU Крым

Первый в Крыму рекреационный кластер построят в селе Приветное под Алуштой. Строительство комплекса площадью 480 га начнется в 2024 году, сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ».

Строительство кластера предполагается в рамках комплексного развития территории нежилой застройки Приветного.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Депутаты предлагают привести в порядок услуги гостевых домов в Крыму
Как спасти Азовское море: неотложные меры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство