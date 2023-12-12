18:14 (мск), источник: МК.RU Крым
В Алуште построят первый рекреационный кластер в Крыму
Площадь кластера составит 480 га.
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Первый в Крыму рекреационный кластер построят в селе Приветное под Алуштой. Строительство комплекса площадью 480 га начнется в 2024 году, сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, пишет «Коммерсантъ».
Строительство кластера предполагается в рамках комплексного развития территории нежилой застройки Приветного.