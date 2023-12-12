16:31 (мск), источник: АиФ Кубань
В Краснодаре 81% родителей против использования телефонов в школах
89% учителей поддержали новый законопроект.
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В Краснодаре 81% родителей против использования телефонов в школах, согласно опросу, проведенному крупным порталом по поиску высокооплачиваемой работы.
Большинство родителей положительно восприняли новый законопроект. Однако респонденты признались, что хотят оставаться на связи со своими детьми, пока те в школе.
Также 89% учителей считают, что на уроках нельзя использовать мобильные телефоны.
3 из 10 родителей считают, что в школе нужно полностью запретить использование телефонов. Среди педагогов идею поддержали 6 из 10 опрошенных.
Напомним, 6 декабря, Госдума приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь мобильные телефоны в школах под запретом, использовать их будет можно только в экстренных случаях.