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16:31 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре 81% родителей против использования телефонов в школах

89% учителей поддержали новый законопроект.

Источник: AP 2023

В Краснодаре 81% родителей против использования телефонов в школах, согласно опросу, проведенному крупным порталом по поиску высокооплачиваемой работы.

Большинство родителей положительно восприняли новый законопроект. Однако респонденты признались, что хотят оставаться на связи со своими детьми, пока те в школе.

Также 89% учителей считают, что на уроках нельзя использовать мобильные телефоны.

3 из 10 родителей считают, что в школе нужно полностью запретить использование телефонов. Среди педагогов идею поддержали 6 из 10 опрошенных.

Напомним, 6 декабря, Госдума приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь мобильные телефоны в школах под запретом, использовать их будет можно только в экстренных случаях.

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