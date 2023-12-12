Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже сильный снегопад продлится до Нового года

Синоптики дали прогноз, не дающий расслабиться коммунальщикам.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 770 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики дали прогноз, выглядящий едва ли не как приговор коммунальным службам города. Оказалось, что нынешний снегопад, по прикидкам метеорологов, и не подумает закончиться в ближайшей перспективе. Причем четверг, 14 декабря, по более ранним прогнозам обещал коммунальщикам передышку, однако теперь и в этот день вероятна метель.

— На текущей неделе относительно бесснежной может быть только суббота, 16 декабря. Правда, снежинки все равно будут слегка порхать. Вообще нынешняя погода определяется чередой циклонов с юго-запада. Они идут один за другим, что и вызывает обильные осадки. По предварительным данным, метели продлятся по крайней мере до Нового года. При этом форс-мажором такая погода не является. Да, выпало уже 100 процентов от месячной нормы осадков. Но это пока всего лишь чуть больше 30 миллиметров, а бывали декабри, пусть и относительно давно, когда снега было и в два раза больше, — отметили в Воронежском гидрометцентре.

Но и такого количества снега хватило, чтобы регулярно вызывать в Воронеже транспортный коллапс. Да и мусор из дворов вывозить перестали. Что же будет при настоящем форс-мажоре?

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта