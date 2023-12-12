16:46 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже сильный снегопад продлится до Нового года
Синоптики дали прогноз, не дающий расслабиться коммунальщикам.
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Воронежские синоптики дали прогноз, выглядящий едва ли не как приговор коммунальным службам города. Оказалось, что нынешний снегопад, по прикидкам метеорологов, и не подумает закончиться в ближайшей перспективе. Причем четверг, 14 декабря, по более ранним прогнозам обещал коммунальщикам передышку, однако теперь и в этот день вероятна метель.
— На текущей неделе относительно бесснежной может быть только суббота, 16 декабря. Правда, снежинки все равно будут слегка порхать. Вообще нынешняя погода определяется чередой циклонов с юго-запада. Они идут один за другим, что и вызывает обильные осадки. По предварительным данным, метели продлятся по крайней мере до Нового года. При этом форс-мажором такая погода не является. Да, выпало уже 100 процентов от месячной нормы осадков. Но это пока всего лишь чуть больше 30 миллиметров, а бывали декабри, пусть и относительно давно, когда снега было и в два раза больше, — отметили в Воронежском гидрометцентре.
Но и такого количества снега хватило, чтобы регулярно вызывать в Воронеже транспортный коллапс. Да и мусор из дворов вывозить перестали. Что же будет при настоящем форс-мажоре?