17:23 (мск), источник: АиФ Казань
Куда сходить с детьми в Казани в новогодние праздники?
Чтобы попасть на праздник, надо заранее забронировать билеты.
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Какие программы подготовили казанские музеи в новогодние каникулы?
Национальный музей Республики Татарстан.
ул. Кремлевская, 2.
Сказка «Я иду играть» (6+).
Уникальность музейных «елок» в том, что проводятся они в пространстве новогодней выставки, где детей не только встречают Дед Мороз Снегурочка и другие сказочные персонажи, но и в игровой форме рассказывают что-то новое — про новогодние традиции, историю праздника
В этом году выставка посвящена игрушкам — как символу долгожданных детских подарков на Новый год. Выставка «Новогоднее приключение игрушек в музее» охватывает период с конца XIX века до конца советской эпохи. Представят разные локации с соответствующими эпохе игрушками: XIX век — дворянская и крестьянская локация, XX век — советская эпоха.
Локация — Овальный зал, новогодняя выставка.
Стоимость — 900 рублей с подарком.
Дата и время проведения — с 14 декабря по 8 января, сеансы в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
Продолжительность −1 час 20 минут.
Проводится по предварительной записи для организованных групп от 25 до 40 человек.
Напольная игра-путешествие «Гонки по Солнечной системе» (10+).
Командное соревнование. Каждый бросок куба приносит командам новое задание. Чтобы облететь все планеты Солнечной системы и вернуться на Землю, нужны знания, навыки, находчивость и правильная тактика. Ведь Космос не только фантастически прекрасен, но и таит в себе опасные сюрпризы.
Кто бы ни победил в игре, ребята узнают много нового, весело и с пользой проведут время.
Локация — по всей экспозиции.
Стоимость — 800 рублей с подарком.
Дата и время проведения — с 20 декабря по 29 декабря, один раз в день, по заказу в удобное для группы время.
Продолжительность — 1,5 часа.
Проводится по предварительной записи для организованных групп от 20 до 24 человек.
Квест «Похищенная звезда или Новогодний детектив» (14+).
Отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января решил Петр Первый, вернувшись после Великого посольства. Приказ великого царя № 1736 от 1699 года о переходе на юлианский календарь подданными выполнялся — праздник ведь.
По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветками. Во все губернии для проведения Нового года царь послал звезды. Но в Казанской губернии драгоценный дар во время праздника ловкими людьми был похищен. Возможно, вы сумеете раскрыть историческое «дело» и вернуть звезду.
Локация — по экспозиции музея.
Стоимость — 800 рублей с подарком.
Дата и время проведения — с 20 декабря по 29 декабря, один раз в день, по заказу в удобное для группы время.
Продолжительность — 1,5 часа.
Проводится по предварительной записи для организованных групп от 20 до 24 человек.
Телефон для записи: (843) 590−00−50.
Литературный музей Габдуллы Тукая.
ул. Тукая, 74.
Представление «Новый год с Шурале!» (4+).
Что мы будем отмечать в 2024 году, какие события нас ждут? Можете обо всем узнать на новогоднем музейном празднике в Литературном музее Габдуллы Тукая. Кроме Деда Мороза с вами будет Шурале. Он проведет интерактивный квест с играми в экспозиции музея.
Итак, в программе — новогодний квест с Шурале, хоровод вокруг елки, игры и танцы с Кыш Бабай.
Сроки проведения — с 19 декабря 2023 года по 7 января 2024 года по предварительным заявкам.
Время проведения — 10.00, 12.00, 14.00.
Участники — группы от 25 до 35 человек.
Стоимость билета — 800 рублей с подарком.
На татарском и русском языках.
Заявки по телефону: (843) 590−86−67; WhatsApp:
Литературный музей Габдуллы Тукая.
ул. Тукая, 74.
Новогодняя экскурсия в Доме Шамиля (12+).
Дом Шамиля расположен в историческом центре Казани — в Старо-Татарской слободе. Здание построено в конце XIX века, позже перестроено в стиле романтического модерна. В начале XX века в этом доме жили богатые татарские купцы.
Какие праздники отмечали татары более века назад? Как встречали Новый год? Как проводили этот праздник в Доме Шамиля? Устраивали ли вокруг елки хоровод? Какие подарки вручали детям? Друзья, если вы хотите получить ответы на эти вопросы, то вам именно к нам, на «Новогоднюю экскурсию в Доме Шамиля».
Стоимость экскурсии 600 рублей. Оплатить билет можно по пушкинской карте.
Экскурсия будет организована на татарском и русском языках для групп численностью более 10 человек.
Сроки проведения: с 15 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. по предварительным заявкам.
Время: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00.
Заявки можно подать по телефонам: (843) 590−86−67 или
Дом-музей В. И. Ленина.
ул. Ульянова-Ленина, 58.
Семейные праздники семьи Ульяновых (8+).
Гостям расскажут о семейных праздниках семьи Ульяновых, проживавших в усадьбе в 80-х гг. ХIХ века, о традициях рождественских званых вечеров в казанских городских усадьбах.
Программа включает экскурсию по мемориальной экспозиции музея, легенды о рождественской елке, игры и забавы прошлых лет, правила этикета позапрошлого века. Бонус участникам программы — поздравление от Снегурочки.
Продолжительность — 1,5 часа.
Проводится для организованных групп 15−20 человек.
Обязательна предварительная запись.
Справки по телефону: (843) 236−90−12.
Проводится с 20 по 29 декабря 1 или 2 раза в день в удобное для группы время.
Стоимость 800 рублей с подарком.
Музей Каюма Насыри.
ул. Парижской коммуны, 25.
«История татарского Нового года» (7+).
На новогоднем интерактивном мероприятии участники познакомятся с новогодними традициями татар. Ребята подробно узнают о том, как отмечался у татар новогодний праздник на протяжении веков, изучат правила, обряды и обычаи в праздновании. В ходе мероприятия каждый поучаствует в интеллектуальной игре, где будет возможность отгадать хитрые загадки с подвохом великого ученого. Ну, а под конец мероприятия участники станцуют испанский танец вокруг нарядной елки, получивший в России в XVIII веке особую популярность. Каждый участник получит сладкий подарок.
Продолжительность — 1 часа.
Проводится для организованных групп 20−30 человек.
Обязательна предварительная запись.
Справки по телефону:
Проводится с 22 по 31 декабря 1 раз в день в удобное для группы время.
Стоимость 400 рублей с подарком.
Проводится на двух языках — на выбор группы.
Музей Горького и Шаляпина.
ул. Горького, 10.
«Горьковские ёлки» (6+).
Предлагаем совершить увлекательное новогоднее путешествие в мир прошлого с учёным котом Максимом и барышней Марией, которые покажут музей и приоткроют волшебный сундучок с удивительными старинными предметами. Они расскажут о традициях новогодних праздников, поиграют в фанты и заведут в хоровод у ёлки. А еще всех участников ждёт мастер-класс от настоящего пекаря, который научит готовить ароматный авторские булочки по старинному рецепту на новогодние темы. И каждый обязательно заберёт свою горячую и хрустящую булочку с собой.
Продолжительность: 60 минут.
Для организованных групп от 10 до 35 человек.
Стоимость: 800 рублей с подарком.
Время проведения: 10.00, 12.00, 14.00 ч.
Телефон: (843) 238−53−73.
Программы проводятся с 19 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Дом татарской книги.
ул. Островского, 15.
Новогодний квест «Чердачные истории. Нардуган» (6+).
Дом татарской книги приглашает на новогодний квест, где предстоит разгадать секреты древних обычаев и необычных традиций.
В древности татары каждый год отмечали праздник зимнего солнцестояния — Нардуган. От яркого, полного веселья и шуток праздника остались интересные суеверия, песни и обычаи. Во время квеста участникам предстоит пройтись по музейным залам в поисках реликвий древнего праздника и найти источник света и тепла.
Стоимость: 400 ₽/чел.
Проводится для организованных групп от 10 до 25 человек.
Телефон для справок: (843) 590−80−67,