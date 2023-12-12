Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
17:23 (мск), источник: АиФ Казань

Куда сходить с детьми в Казани в новогодние праздники?

Чтобы попасть на праздник, надо заранее забронировать билеты.

Какие программы подготовили казанские музеи в новогодние каникулы?

Национальный музей Республики Татарстан.

ул. Кремлевская, 2.

Сказка «Я иду играть» (6+).

Уникальность музейных «елок» в том, что проводятся они в пространстве новогодней выставки, где детей не только встречают Дед Мороз Снегурочка и другие сказочные персонажи, но и в игровой форме рассказывают что-то новое — про новогодние традиции, историю праздника и т. д. Дети встретятся с музейным Котом, познакомятся с самой умной Крысой, разгадают все загадки, найдут заводную Куклу и спасут игрушечный мир.

В этом году выставка посвящена игрушкам — как символу долгожданных детских подарков на Новый год. Выставка «Новогоднее приключение игрушек в музее» охватывает период с конца XIX века до конца советской эпохи. Представят разные локации с соответствующими эпохе игрушками: XIX век — дворянская и крестьянская локация, XX век — советская эпоха.

Локация — Овальный зал, новогодняя выставка.

Стоимость — 900 рублей с подарком.

Дата и время проведения — с 14 декабря по 8 января, сеансы в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Продолжительность −1 час 20 минут.

Проводится по предварительной записи для организованных групп от 25 до 40 человек.

Напольная игра-путешествие «Гонки по Солнечной системе» (10+).

Командное соревнование. Каждый бросок куба приносит командам новое задание. Чтобы облететь все планеты Солнечной системы и вернуться на Землю, нужны знания, навыки, находчивость и правильная тактика. Ведь Космос не только фантастически прекрасен, но и таит в себе опасные сюрпризы.

Кто бы ни победил в игре, ребята узнают много нового, весело и с пользой проведут время.

Локация — по всей экспозиции.

Стоимость — 800 рублей с подарком.

Дата и время проведения — с 20 декабря по 29 декабря, один раз в день, по заказу в удобное для группы время.

Продолжительность — 1,5 часа.

Проводится по предварительной записи для организованных групп от 20 до 24 человек.

Квест «Похищенная звезда или Новогодний детектив» (14+).

Отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января решил Петр Первый, вернувшись после Великого посольства. Приказ великого царя № 1736 от 1699 года о переходе на юлианский календарь подданными выполнялся — праздник ведь.

По велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или можжевеловыми ветками. Во все губернии для проведения Нового года царь послал звезды. Но в Казанской губернии драгоценный дар во время праздника ловкими людьми был похищен. Возможно, вы сумеете раскрыть историческое «дело» и вернуть звезду.

Локация — по экспозиции музея.

Стоимость — 800 рублей с подарком.

Дата и время проведения — с 20 декабря по 29 декабря, один раз в день, по заказу в удобное для группы время.

Продолжительность — 1,5 часа.

Проводится по предварительной записи для организованных групп от 20 до 24 человек.

Телефон для записи: (843) 590−00−50.

Литературный музей Габдуллы Тукая.

ул. Тукая, 74.

Представление «Новый год с Шурале!» (4+).

Что мы будем отмечать в 2024 году, какие события нас ждут? Можете обо всем узнать на новогоднем музейном празднике в Литературном музее Габдуллы Тукая. Кроме Деда Мороза с вами будет Шурале. Он проведет интерактивный квест с играми в экспозиции музея.

Итак, в программе — новогодний квест с Шурале, хоровод вокруг елки, игры и танцы с Кыш Бабай.

Сроки проведения — с 19 декабря 2023 года по 7 января 2024 года по предварительным заявкам.

Время проведения — 10.00, 12.00, 14.00.

Участники — группы от 25 до 35 человек.

Стоимость билета — 800 рублей с подарком.

На татарском и русском языках.

Заявки по телефону: (843) 590−86−67; WhatsApp: +7 927 440−64−62.

Литературный музей Габдуллы Тукая.

ул. Тукая, 74.

Новогодняя экскурсия в Доме Шамиля (12+).

Дом Шамиля расположен в историческом центре Казани — в Старо-Татарской слободе. Здание построено в конце XIX века, позже перестроено в стиле романтического модерна. В начале XX века в этом доме жили богатые татарские купцы.

Какие праздники отмечали татары более века назад? Как встречали Новый год? Как проводили этот праздник в Доме Шамиля? Устраивали ли вокруг елки хоровод? Какие подарки вручали детям? Друзья, если вы хотите получить ответы на эти вопросы, то вам именно к нам, на «Новогоднюю экскурсию в Доме Шамиля».

Стоимость экскурсии 600 рублей. Оплатить билет можно по пушкинской карте.

Экскурсия будет организована на татарском и русском языках для групп численностью более 10 человек.

Сроки проведения: с 15 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. по предварительным заявкам.

Время: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00.

Заявки можно подать по телефонам: (843) 590−86−67 или +7 927 440−64−62 (WhatsAp.

Дом-музей В. И. Ленина.

ул. Ульянова-Ленина, 58.

Семейные праздники семьи Ульяновых (8+).

Гостям расскажут о семейных праздниках семьи Ульяновых, проживавших в усадьбе в 80-х гг. ХIХ века, о традициях рождественских званых вечеров в казанских городских усадьбах.

Программа включает экскурсию по мемориальной экспозиции музея, легенды о рождественской елке, игры и забавы прошлых лет, правила этикета позапрошлого века. Бонус участникам программы — поздравление от Снегурочки.

Продолжительность — 1,5 часа.

Проводится для организованных групп 15−20 человек.

Обязательна предварительная запись.

Справки по телефону: (843) 236−90−12.

Проводится с 20 по 29 декабря 1 или 2 раза в день в удобное для группы время.

Стоимость 800 рублей с подарком.

Музей Каюма Насыри.

ул. Парижской коммуны, 25.

«История татарского Нового года» (7+).

На новогоднем интерактивном мероприятии участники познакомятся с новогодними традициями татар. Ребята подробно узнают о том, как отмечался у татар новогодний праздник на протяжении веков, изучат правила, обряды и обычаи в праздновании. В ходе мероприятия каждый поучаствует в интеллектуальной игре, где будет возможность отгадать хитрые загадки с подвохом великого ученого. Ну, а под конец мероприятия участники станцуют испанский танец вокруг нарядной елки, получивший в России в XVIII веке особую популярность. Каждый участник получит сладкий подарок.

Продолжительность — 1 часа.

Проводится для организованных групп 20−30 человек.

Обязательна предварительная запись.

Справки по телефону: +7 (843) 292−76−94.

Проводится с 22 по 31 декабря 1 раз в день в удобное для группы время.

Стоимость 400 рублей с подарком.

Проводится на двух языках — на выбор группы.

Музей Горького и Шаляпина.

ул. Горького, 10.

«Горьковские ёлки» (6+).

Предлагаем совершить увлекательное новогоднее путешествие в мир прошлого с учёным котом Максимом и барышней Марией, которые покажут музей и приоткроют волшебный сундучок с удивительными старинными предметами. Они расскажут о традициях новогодних праздников, поиграют в фанты и заведут в хоровод у ёлки. А еще всех участников ждёт мастер-класс от настоящего пекаря, который научит готовить ароматный авторские булочки по старинному рецепту на новогодние темы. И каждый обязательно заберёт свою горячую и хрустящую булочку с собой.

Продолжительность: 60 минут.

Для организованных групп от 10 до 35 человек.

Стоимость: 800 рублей с подарком.

Время проведения: 10.00, 12.00, 14.00 ч.

Телефон: (843) 238−53−73.

Программы проводятся с 19 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Дом татарской книги.

ул. Островского, 15.

Новогодний квест «Чердачные истории. Нардуган» (6+).

Дом татарской книги приглашает на новогодний квест, где предстоит разгадать секреты древних обычаев и необычных традиций.

В древности татары каждый год отмечали праздник зимнего солнцестояния — Нардуган. От яркого, полного веселья и шуток праздника остались интересные суеверия, песни и обычаи. Во время квеста участникам предстоит пройтись по музейным залам в поисках реликвий древнего праздника и найти источник света и тепла.

Стоимость: 400 ₽/чел.

Проводится для организованных групп от 10 до 25 человек.

Телефон для справок: (843) 590−80−67, 8 (843) 590−80−66.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта