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17:47 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Синоптики рассказали, будет ли снег на Кубани в Новогоднюю ночь

Местами похолодание придет только к середине января.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 770 мм рт. ст. +5°
Источник: KrasnodarMedia.su

Новый год жители и гости Кубани традиционно будут встречать 31 декабря. По данным сервиса «Gismeteo»(18+), в этот день в регионе будет достаточно тепло. Снега ждать не стоит.

В Краснодаре в новогоднюю ночь ожидается +6 градусов тепла. Синоптики сообщают, что именно к концу месяца столбики термометров пойдут вниз в краевой столице. 2 и 3 января 2024 года взрослых и детей порадуют снежные хлопья за окном.

В Анапе и Сочи воздух также прогреется до +6..+7 градусов тепла. Однако на Черноморском побережье снега не предвидится в ближайшее время.

Зато к середине января можно ехать кататься на санках и лыжах на Красную Поляну. Там столбики термометров опустятся до +4 градусов и выпадет снег.

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