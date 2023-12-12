17:47 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Синоптики рассказали, будет ли снег на Кубани в Новогоднюю ночь
Местами похолодание придет только к середине января.
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Новый год жители и гости Кубани традиционно будут встречать 31 декабря. По данным сервиса «Gismeteo»(18+), в этот день в регионе будет достаточно тепло. Снега ждать не стоит.
В Краснодаре в новогоднюю ночь ожидается +6 градусов тепла. Синоптики сообщают, что именно к концу месяца столбики термометров пойдут вниз в краевой столице. 2 и 3 января 2024 года взрослых и детей порадуют снежные хлопья за окном.
В Анапе и Сочи воздух также прогреется до +6..+7 градусов тепла. Однако на Черноморском побережье снега не предвидится в ближайшее время.
Зато к середине января можно ехать кататься на санках и лыжах на Красную Поляну. Там столбики термометров опустятся до +4 градусов и выпадет снег.