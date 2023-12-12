18:20 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Платные дороги на юге Казахстана завалило снегом: водители возмущаются в Сети
Обильный снегопад серьезно затруднил движение автотранспорта в Алматинской и Жетысуской областях.
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ТАЛДЫКОРГАН, 12 дек — Sputnik. В соцсетях появилось множество видеороликов о затрудненном движении автомашин на перевале Архарлы в Жетысу, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
На кадрах большегрузы «запертые» у перевала Архарлы на трассе Алматы — Оскемен. Автор поста отмечает, что несмотря взимания платы за дорогу, чистка от снега проезжей части оставляет желать лучшего.
«Это перевал, ведущий из Алматы грузовой автотранспорт не может подняться. Не видно работающей техники, которая бы расчищала дорогу. Только перед Сарыозеком стояла машина, груженая песком, но она стояла на обочине», — говорит голос за кадром.
Казахстанцы гневно отреагировали на видео и потребовали от властей немедленно вмешаться в ситуацию.
«И это каждый год повторяется — дороги зимой вообще не чистят или ждут, пока весь снег не выпадет, утрамбуется. А потом на дороге кочки, и все по одной стороне едем в одну полосу», — возмущались водители в комментариях.
«Цены подняли, а как были дороги, так и остались. Не чистят, не подсыпают — за что тогда платим?» — пишут в своих комментариях пользователи.
Тем временем в дорожных службах заявили, что несмотря на непогоду в Алматинской и Жетысуской областях на трассах продолжают работать 123 единицы снегоуборочной техники и более 200 человек.
«На участках автодороги Алматы — Конаев и Конаев — Талдыкорган ввиду обильного снегопада вводилось временное ограничение движения для транспортных средств в целях недопущения ДТП» — сообщили в пресс-службе АО НК «КазАвтоЖол».
В компании отметили, что задействовали спецтехнику и работников дорожной службы, которые круглосуточно дежурят, постоянно мониторят ситуацию на отдельных участках.