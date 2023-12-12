18:09 (мск), источник: Комсомольская правда
В трех районах Волгограда отключат свет 13 декабря
В списке адресов, где отключат электричество 13 декабря 2023 в Волгограде, дома Краснооктябрьского, Дзержинского и Советского районов.
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В Волгограде в середине декабря продолжаются плановые отключения электроснабжения. В среду без света сидеть придется жителям десятка улиц в трех районах. В списке адресов, где отключат электричество 13 декабря 2023 в Волгограде, дома Краснооктябрьского, Дзержинского и Советского районов, сообщили Россети Юг. Коммунальные страдания волгоградцев продлятся с 9 утра до 17 часов.
В Краснооктябрьском районе 13 декабря 2023 отключения электричества запланированы с 9.00 до 17.00 на ул. Репина, 66, 68, 70. В Дзержинском районе свет отключат с 9.00 до 17 часов на четырех улицах: ул. Батурская, 2, 4, 8, 1−7, пр. Жукова, 15−25, 31−39, ул. Могилевская 34, ул. Пионерская, 38−36, ул. Унжинская, 43, 45.
В Советском районе Волгограда 13.12.2023 обесточат с 9.00 до 17.00 дома по адресам: пер. Девятый, 19, 19а, пер. Коневского, 32−46, 30а, 21−33, 25/1, пер. Навои Алишера, 2−12, 2а, 12а, 3−15, 13а, 19, пер. Тбилисский, 3−17, 2−54, 24а, 28а, 21−47, 19а.