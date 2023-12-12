18:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Дед Мороз, приходи! Сколько стоят услуги новогоднего волшебника в Крыму, и когда его лучше приглашать
В Крыму растет спрос на услуги аниматоров в костюмах Деда Мороза.
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Спрос на зимних волшебников растет в Крыму. Стоимость услуг аниматоров в костюмах Дедов Морозов варьируется от 1,5 до почти 6 тысяч рублей в зависимости от программы. «Комсомолка» выяснила, сколько стоит подарить зимнюю сказку и как не разориться, приглашая в дом новогоднего бородача.
ДЕД МОРОЗ — СТУДЕНТ.
Чтобы найти бюджетного Деда Мороза мы просмотрели порядка двух десятков объявлений на популярном интернет-сервисе. Больше всего предложений, как оказалось, в Симферополе, Севастополе и Евпатории.
Минимальная стоимость услуги аниматоров — полторы тысячи рублей. Это цена экспресс-поздравления, которое продлится всего 5 минут. За эти деньги клиента ждет танец и немного «бородатых» анекдотов. А самое главное — заряд энергии и новогоднее настроение как минимум на весь день.
Работать за полторы тысячи чаще всего соглашаются студенты театральных вузов или актерских курсов. Для них это и опыт, и прибавка к стипендии.
— Мы работаем в основном с детьми. А сезон у нас начался еще в конце ноября. Так что красный халат и бороду я не снимаю уже две недели, — рассказал КП-Крым Дед Мороз по имени Самир. Кстати, вместе с парнем подрабатывает Снегурочкой и его подруга.
ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ДЕШЕВЛЕ.
Экспресс-поздравление в исполнении более опытных аниматоров с 7−10-летним стажем в «сказочной» индустрии может обойтиь на 500, а то и 1500 рублей дороже. Многие работают через агентства, отсюда и цена. Причем стоимость услуги зависит не только от даты, но и от времени суток.
— При заказе поздравления до 20 часов стоимость составляет 2,5 тысячи. Если позже, а также 31 декабря — 3 тысячи рублей, — рассказали КП в одном из праздничных агентств Симферополя.
Правда, за три тысячи рублей общение с Дедом Морозом и Снегурочкой продлится не пять, а 15 минут. В стоимость услуги входит знакомство, музыкальное сопровождение, слушание стихов и фото на память на устройство клиента.
Некоторые аниматоры уже сегодня предлагают скидку на бронирование или праздник, заказанный до 21 декабря. В этом случае подарить ребенку радость можно и за 1,2 тысячи рублей.
СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ.
А вот за срочность (если вдруг идея пригласить в офис Деда Мороза осенила спонтанно и реализовать ее нужно прямо сейчас), придется доплатить. В таком случае вызов новогоднего волшебника обойдется минимум в 4 тысячи рублей. При этом, за получасовую программу аниматоры просят уже 5,6 тысячи.
Кстати, среди объявлений до сих пор можно найти и такие, где акцент делается на трезвость Деда Мороза.