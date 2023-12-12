18:31 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Яркий звездопад смогут наблюдать казахстанцы в морозные декабрьские ночи
Декабрь прекрасен своими метеорными потоками, их в декабрьском небе будет два: Геминиды и — под занавес года — Урсиды.
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ПЕТРОПАВЛОВСК, 12 дек — Sputnik. В эти морозные декабрьские ночи казахстанцы смогут наблюдать яркий звездопад Геминиды, сообщил Sputnik Казахстан профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.
Он отметил, что в последний месяц года можно увидеть сразу два прекрасных звездопада. Первым, подчеркнул астроном, приходит метеорный поток Геминиды. Он самый сильный из всех потоков метеоров, доступных на северном небе. По интенсивности он превосходит знаменитые августовские Персеиды, констатировал профессор.
«Активность этого потока, как заметили астрономы, год от года нарастает. Вот только зима, к сожалению, часто портит впечатления о нем. Либо пасмурной погодой со снежком, либо морозцем, который “стоять не велит”. А потерпеть надо хотя бы полчасика», — отмечает Андрей Солодовник.
Астроном рассказал, что метеорный поток Геминиды каждый год расцвечивает небо декабря в период с 4 по 17 число. Однако лучшее время убедиться в его существовании — это период максимума, тогда около полуночи на зимнем небе можно насчитать более сотни метеоров в час.
«Они вылетают из области близ яркой звезды Кастор в созвездии Близнецов, где находится радиант потока. Это положение радианта и определяет выгоду довольно позднего времени наблюдений — надо дождаться, чтобы созвездие Близнецов поднялось как можно выше над горизонтом. Хотя первые метеоры можно уловить уже после 19 часов», — говорит ученый.
В этом году максимум интенсивности потока придется в ночь с 13 на 14 декабря, но также можно будет полюбоваться метеорами и в ночь с 14 на 15 декабря. Луна, по словам Андрея Солодовника, совершенно не будет мешать наблюдениям метеоров.
Падают звезды с мягким свеченьем
Интересно, что Геминиды — довольно «молодой» метеорный поток. Его открыли в 1862 году. Сравните c обнаружением Леонид в 902 году н.э. и Персеид в З6 году н.э. Название поток получил от созвездия Близнецы (Gemini), в котором расположен его радиант (область вылета метеоров) вблизи яркой звезды Кастор. С течением лет вначале слабая активность этого потока нарастала, и сейчас в максимуме можно отметить свыше 150 и даже до 200 ярких метеоров за час.
«Метеоры Геминид имеют не самую высокую скорость (около 35 километров в секунду), белый или зеленоватый цвет. Часто на небе вспыхивают яркие метеоры и болиды, радующие души наблюдателей. Метеоры потока Геминид вполне можно заснять на камеру», — отмечает Андрей Солодовник.
В отличие от других метеорных потоков, прародителем Геминид является не классическая комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа IRAS и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Астероид Фаэтон — это небольшое (менее 6 километров в диаметре) и необычное небесное тело. Огромное число осколков Фаэтона каждый год сталкивается с Землей, на мгновение, вспыхивая метеорами или яркими болидами.
Кстати, есть еще один метеорный поток, связанный с астероидом (по имени 200З EH1), это — Kвaдpaнтиды, наблюдаемые в начале января.
В ночное небо посмотри!
«Второй метеорный поток декабря — Урсиды — действует до и после солнцеворота, а именно в ночь с 22 на 23 декабря наступит его максимум. Урсиды раз в 10 менее интенсивны, чем Геминиды. Зато иногда они неожиданно дают небольшие “звездные дождички”. Радиант этого потока находится в Малой Медведице, недалеко от Полярной звезды. Поэтому наблюдать Урсиды легко в любой час ночи», — рассказал Андрей Солодовник.
Максимум потока в этот раз случится под утро выходного дня, заключил астроном.