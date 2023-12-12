12 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Туманы и гололедица ожидаются в Беларуси в среду
Более прохладные воздушные массы начнут влиять на погоду в республике с пятницы — они будут смещаться с северо-запада Европы.
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Погодные условия в Беларуси в предстоящую среду определят атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса, сообщили в Белгидромете.
«Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4..+1°С, максимальная днем −2..+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти», — сказано на сайте ведомства.
После, в четверг, республика окажется под влиянием циклона, который будет смещаться с Карпат вдоль юго-восточных границ Беларуси на Брянскую область России, отмечается там.
По-прежнему сохранится облачность, прояснения будут лишь ночью по северу страны. На большей части территории республики пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега, а по юго-востоку — с дождем.
«Утром и днем в юго-восточных районах Беларуси ожидаются сильные осадки», — предупредили синоптики.
В отдельных районах в четверг ожидается слабый туман и гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет восточный с переходом на северный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от −3 до +3°С.
По прогнозам, похолодание наступит лишь в пятницу. Ночью и утром Беларусь все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося на Московскую область. Однако уже днем начнет сказываться влияние более прохладных неустойчивых воздушных масс с северо-запада Европы.
Будет облачно, днем — с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, а днем местами по стране пройдет снег, мокрый снег. По-прежнему будет скользко. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем −4..+1°С.