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22:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума закрепила в системе образования духовно-нравственные ценности

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки, согласно которым российская система образования должна соответствовать принципам гуманизма. Однако речь идет не про гуманизм в целом, а про те гуманистические ценности, что соответствуют «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Текст поправок под названием «Суверенное образование» опубликован в базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Поправки уточняют в законе «Об образовании в РФ» «принцип гуманистического характера образования». «Гуманизм именно в качестве основы государственной политики и правового регулирования в соответствующей сфере не должен трактоваться в универсально-абстрактном смысле, а подлежит раскрытию, реализации на практике в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностям», — говорится в пояснительной записке.

Поправки обяжут педагогов формировать у учеников и студентов «чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношение к культурному наследию, традициям многонационального народа».

Иначе теперь звучит пункт об интеграции российского образования с образовательными системами других стран. Вместо пункта «создание благоприятных условий для интеграции системы образования с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе» теперь в законе прописано: «научно обоснованное развитие системы образования РФ с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе».

По мнению депутатов, поправки поспособствуют развитию образования в соответствии с общенациональными интересами, а также повысят «доверие к мерам, предпринимаемым для такого развития». За основу поправок взяли указ президента Владимира Путина от 9 ноября 2022 года «Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Анастасия Ларина

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