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00:54 (мск), источник: АГН «Москва»

Движение автомобилей на трех переездах в Московской области будет ограничено 13−22 декабря

Движение автомобилей на трех переездах в Московской области будет ограничено с 13 по 22 декабря в связи ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Движение автомобилей на трех переездах в Московской области, расположенных на станции “Акулово” Большого кольца МЖД в Одинцовском районе, в дер. Новосидориха Шатурского района, а также на станции “Кривандино” в городском округе Шатура будет ограничено в период с 13 по 22 декабря на время ремонтно-путевых работ», — говорится в сообщении.

Так, железнодорожный переезд на станции «Акулово» на пересечении с автодорогой Кубинка — Наро-Фоминск будет закрыт с 00:00 13 декабря до 22:00 14 декабря, а также с 21 декабря до 22 декабря в те же часы. Объезд возможен через трассы А107 и А108. На переезде в дер. Новосидориха, на пересечении с Шатурским шоссе, движение будет организовано по одной полосе 14 декабря с 9:00 до 16:00, а на станции «Кривандино» 15 декабря в те же часы.

МЖД попросила водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее «Радио 1» сообщило о том, что после завершения реконструкции металлического моста через Оку открылось движение поездов в направлении Москвы на участке Тарусская — Серпухов Курского направления МЖД.

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