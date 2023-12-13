08:03 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Андреев день 13 декабря, когда узнают про снег в апреле
Что можно и нельзя делать в Андреев день 13 декабря, который называют Зимний.
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Православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного. В народе принято отмечать Андреев день. Есть еще одно название у праздника — Андрей Зимний. Согласно приметам, с этого периода начинается настоящая зима, а по погоде узнают про снег в апреле.
Народные приметы на 13 декабря
Выпавший снег предупреждает, что он пролежит до апреля. В том случае, если 13 декабря не идет снег, то зима окажется теплой. Если начался снегопад, то в ближайшее время ожидаются сильные морозы. К слову, морозная погода говорит про богатый урожай. На сильные холода указывают низко плывущие облака.
Что нельзя делать 13 декабря
Запрещено употреблять в пищу мясные и молочные продукты. Кроме того, под запретом находится и алкоголь. Это связано с Рождественским постом. Женщинам не следует заниматься рукоделием до Крещения. Нельзя ругаться и провоцировать ссоры. Согласно приметам, они могут затянуться на долгое время.
Что можно делать 13 декабря
По традиции, в ночь на Андреев день незамужние девушки всегда гадали. Для этого они бросали за ворота сапоги, после чего рассматривали, в какую именно стороны смотрит носок. Согласно приметам, с это стороны придет жених. А еще хозяйки пекли калиту. Речь идет про белый круглый пирог, символизирующий солнце, а также счастливый брак.