За зимние праздники ведущий корпоративов заработал на автомобиль жене, актеры театра Дедами Морозами — годовую зарплату: Сколько молдавские артисты получат за работу на Новый год

Совсем скоро грядут новогодние праздники — самое трудное, но зато хлебное время для молдавского артиста. Надо только успевать получать заказы на корпоративы и их отрабатывать. Решили узнать, где на предстоящих новогодних праздниках будут работать наши мастера культуры и сколько они смогут заработать.
Лучший тамада мира Павел Дуганов в этом году решил сделать паузу.
— В этом году не буду работать, хочу отдохнуть, — говорит он нам. — Было много предложений, от всех отказался. За проведение корпоратива в качестве ведущего беру 400−500 евро. А вот в новогоднюю ночь гонорар увеличивается примерно в два раза.
А еще один известный ведущий корпоративов нам признается, что за границей, куда его тоже приглашают вести корпоративы, расценки совсем другие. Как-то ему заплатили столько, что, продав старый автомобиль и доплатив, он смог порадовать жену, купив ей новенькую машину.
Артиста Русского театра имени Чехова Константина Харета в праздники приглашают поработать Дедом Морозом или ведущим мероприятия.
— У меня уже двадцать приглашений поработать Дедом Морозом, — рассказывает Константин. — Только 31 декабря решил не работать. Приглашают садики, школы. Расценки еще не уточняли, у нас будет команда, человек пять. Но чем ближе к Новому году, тем расценки на деда Мороза выше.
Коллега Константина признался, что за новогодние праздники, он в качестве Деда Мороза зарабатывает себе годовую зарплату в театре.
Константин Харет помогал Деду Морозу вести «прямую линию» с самыми маленькими читателями «Комсомолки». Из архива «КП».
На исполнение одного заказа уходит не более часа.
— Если работаешь один — одна цена, если с командой (Снегурочка и сказочные персонажи) — уже другая. — продолжает Константин. — Сценарии придумываем сами, в принципе, все новое — это хорошо забытое старое. Но для меня главное в этом не столько деньги, сколько доставить радость детям. Потому что я помню первого Деда Мороза у моего сына. Я надел синий халат жены, на голове соорудил тюрбан из красных спортивных штанов, тоже ее, а лицо прикрыл шарфом. Поэтому я хочу, чтобы у детей был Дед Мороз не в мамином халате, а нормальный, настоящий.
Петр Пейчев, коллега Константина Харета по театру, тоже будет работать Дедом Морозом в новогодние праздники.
— Правда, минпросвет издал какой-то приказ, чтобы актеров на роль Дедов Морозов в детсады и в школы не приглашать, поскольку они берут за это деньги — говорит Петр. — Большие деньги! И в прошлом году, а у меня всегда было достаточно садиков, позвонили мне из одного — «Петр Петрович, извините, но кто-нибудь из родителей обязательно напишет и доложит…» Поэтому в этом году у меня два Деда Мороза и то в школах.
— В принципе, «елки» кормят артиста?
— Ну, конечно! Но меня всегда упрекали, что я беру слишком маленький гонорар. Если кто-то брал 600 леев, то я брал 450−500. Потом повыше — 800, но я беру меньше. Отвечаю: «не могу брать больше, они меня все время приглашают!» А иногда приходится работать со сценарием заказчика, учить текст, на репетиции ходить.
Петр Пейчев признается, что в этом году пригласить Деда Мороза обойдется более чем в тысячу леев.
— Костюм я беру театральный, борода — моя, все остальное — мое, — улыбается Петр. — А перед самым Новым годом начинается ажиотаж, гонка натуральная. Ты еще в одном месте не закончил, а тебе уже названивают: «Где вы, Дед Мороз? Мы вас ждем!» Так что я 31 числа работать не стану, а поеду к двоюродному брату в село.
— Детишки продолжают верить в Деда Мороза?
— Конечно! Правда. Смотря, какой возраст. Бывает, что и третий, и четвертый классы верят. В детских садиках тепло, а гримеры мне сделали не только бороду на клею, но еще и резиночку. Мальчик ко мне один раз подошел, второй: «Это не настоящий Дед Мороз! У него резинка!» Как-то меня ребенок попросил сказать маме и папе, чтобы они нашли ему сестричку или братика: «Говорю-говорю, нету и нету… Как еще и кого просить?!».
— Предложения есть, — говорит певица Аура. — Меньше, наверное, потому что меня меньше, я не такая активная в творческом плане. Зовут на корпоративы, уже есть предложение в новогоднюю ночь — буду выступать на площади перед жителями Каушан. Концерт, в котором я буду участвовать, бюджетный, оплачивает примария.
«Здубы» всегда нарасхват и, конечно, в новогодние праздники тоже.
— В новогоднюю ночь у нас будет выступление (45 минут-час) в румынских Фокшанах, — признается продюсер группы «Zdob si Zdub» Игорь Дынга. — Нас пригласила примария Фокшан. А больше публичных выступлений на праздники у нас нет, зато есть корпоративы.
— Стоит ли срываться в новогоднюю ночь в Румынию? Овчинка стоит выделки?
— Конечно! Там получше платят, чем у нас.
— Сколько стоит пригласить вас на корпоратив?
— В среднем от 100 до 200 тысяч леев. Это за часовое выступление. А сразу после Нового годы мы уже на каникулах.
Наш популярный артист Александр Шишкин тоже будет работать ведущим корпоративов в праздники, но только не в новогоднюю ночь.
— В этом году очень много приглашений! — признается нам Александр. — Приходится. Выбирать, отказывать. Работа на мероприятии длится до восьми часов, самая нижняя планка гонорара — 300 евро, от нее и можно танцевать. А вот за работу в новогоднюю ночь можно запросить и двойной гонорар.
— Работа на праздники есть, в новогоднюю ночь будут работать в Кишиневе, — рассказывает нам Наталья Гордиенко. — Куранты встречу с ребенком, с бабулей, с родными. Уложу ребенка и отправлюсь работать. Это будет ресторан, с шоу-программой. Моя программа — 40 минут. В принципе, каждый Новый год так работаю.
— В этом году больше предложений или, наоборот, стало меньше?
— В целом, меньше. Раньше в Кишиневе чуть ли не каждый ресторан устраивал новогоднюю ночь, а сейчас даже самые большие рестораны отказываются от проведения, потому что спрос упал, у людей нет таких финансовых возможностей. Сейчас уже не так гуляют, как допустим, семь-восемь лет назад.