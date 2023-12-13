04:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске 13 декабря ветрено и морозно
Погода продолжает держать курс на холод и ветер.
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Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 декабря в краевой столице и на территории региона без осадков, ночью столбик термометра −24 −26, днем −19 −21, ветер юго-западный 7−13 м/с, порывы 15−20 м/с. На юге края ночные температуры в пределах −24 −29, дневные −17 −22, ветер юго-западный 9−14 м/с.
В центральных районах ночью столбик термометра в пределах −20 −40, днем −13 −28, ветер западных направлений 5−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с. На севере температура воздуха ночью −12 −35, днем −12 −25, ветер различных направлений 5−14 м/с, по побережью местами порывы до 15−25 м/с. В Аяно-Майском и Охотском районах — небольшой снег, местами снег, метель.