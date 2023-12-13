Главное
Спецоперация на Украине
04:48 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске 13 декабря ветрено и морозно

Погода продолжает держать курс на холод и ветер.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 65% 770 мм рт. ст. +8°
Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 декабря в краевой столице и на территории региона без осадков, ночью столбик термометра −24 −26, днем −19 −21, ветер юго-западный 7−13 м/с, порывы 15−20 м/с. На юге края ночные температуры в пределах −24 −29, дневные −17 −22, ветер юго-западный 9−14 м/с.

В центральных районах ночью столбик термометра в пределах −20 −40, днем −13 −28, ветер западных направлений 5−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с. На севере температура воздуха ночью −12 −35, днем −12 −25, ветер различных направлений 5−14 м/с, по побережью местами порывы до 15−25 м/с. В Аяно-Майском и Охотском районах — небольшой снег, местами снег, метель.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ярко и весело прошел праздник в новом сквере в Южном микрорайоне Хабаровска
14 декабря Владимир Путин подведет итоги года в новом формате
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта