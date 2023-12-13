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06:19 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Ярко и весело прошел праздник в новом сквере в Южном микрорайоне Хабаровска

Игры и танцы устроили хабаровчане в сквере «Большой Хехцир», в Индустриальном районе Хабаровска. Здесь прошел праздник для детей «Здравствуй, Зимушка-Зима».

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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Новое место отдыха благоустроили этим летом по программе «Комфортная городская среда» и оно стало точкой притяжения детворы и пенсионеров со всего района. Еще год назад здесь был пустырь и старые скамейки. А теперь — детский городок, качели для больших и маленьких, удобные лавочки и аккуратные дорожки. Изюминкой места отдыха стали более десятка топиарных фигур животных дальневосточной тайги — тигры, кабаны, лоси и медведи.

В преддверии Нового года жители окрестных домов устроили тут шумный зимний праздник с музыкой, танцами хороводами и подвижными играми. Веселью не помешал даже холод и ветер. В финале морозной вечеринки все участники получили сладкие угощения.

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 Ярко и весело прошел праздник в новом сквере в Южном микрорайоне Хабаровска
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