Ярко и весело прошел праздник в новом сквере в Южном микрорайоне Хабаровска

Новое место отдыха благоустроили этим летом по программе «Комфортная городская среда» и оно стало точкой притяжения детворы и пенсионеров со всего района. Еще год назад здесь был пустырь и старые скамейки. А теперь — детский городок, качели для больших и маленьких, удобные лавочки и аккуратные дорожки. Изюминкой места отдыха стали более десятка топиарных фигур животных дальневосточной тайги — тигры, кабаны, лоси и медведи.
В преддверии Нового года жители окрестных домов устроили тут шумный зимний праздник с музыкой, танцами хороводами и подвижными играми. Веселью не помешал даже холод и ветер. В финале морозной вечеринки все участники получили сладкие угощения.