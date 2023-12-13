03:32 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 13 декабря ожидается мороз до −42 градусов
13 декабря в городе ожидается сильный мороз.
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Красноярцев предупредили, что 13 декабря все еще будут жуткие морозы. Ожидается переменная облачность, будет без осадков, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть легкий ветерок.
Температура воздуха в Красноярске понизится. Так, днем она достигнет −36 градусов, а также −42 градуса ночью.
Ожидается гололедица, а также морозный туман.