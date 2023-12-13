03:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Первый семейный многофункциональный центр открыли в Хабаровске
В нем помогут решить практически все вопросы.
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В Хабаровске введен в эксплуатацию первый семейный многофункциональный центр, предоставляющий помощь тем, кто нуждается в особых мерах социальной и психологической поддержки.
— Это важный шаг региона в поддержку семей, в которых проживает 280 тысяч детей. Некоторые из этих семей находятся в социально опасном положении и нуждаются в особых мерах социальной и психологической поддержки. В новом многофункциональном центре они могут получить ответы на свои вопросы, — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Работа центра организована по принципу «одного окна», что исключает необходимость сбора различных документов для получения различных услуг.
Специалисты учреждения, расположенного по адресу улица Постышева № 8, предоставляют помощь в оформлении мер социальной поддержки, предоставляют психологическую и юридическую поддержку, а также консультируют по вопросам медицинской помощи. При этом каждая семья может рассчитывать на индивидуальный подход. Кроме консультаций, в МФЦ также планируется проведение разнообразных мероприятий для посетителей.