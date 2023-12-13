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06:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске Волочаевскому лицею присвоили имя Героя России

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 12 декабря.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске Волочаевский лицей получил имя Героя России полковника Александра Попова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 12 декабря. Торжественный митинг посетили мэр Сергей Кравчук, сестра военнослужащего Елена Свирина, представители городской администрации, а также сослуживцы и боевые товарищи Героя.

Как отметил в своём выступлении градоначальник, присвоение лицею имени Героя России окажет большое влияние на внутреннюю жизнь заведения, а также мировоззрение его учащихся и выпускников.

«Изучение истории на примере судеб Героев Отечества — это одна из самых действенных форм гражданско-патриотического воспитания. Каждый ученик лицея, каждый педагог, каждый человек, вошедший в это здание, будет знать, что здесь учился такой герой. И память о нём будет вечно жить в наших сердцах», — сказал Кравчук.

Александр Викторович Попов родился 20 ноября 1974 года в семье военного в Новосибирске. С 1981 по 1989 годы учился в школе № 63 Хабаровска, которая в 2021 году была преобразована в Волочаевский лицей. В 1991 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, а спустя четыре года — Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

Всю свою жизнь Попов посвятил защите интересов Родины. Служил в горячих точках на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в Сирии. В 2014 году в качестве командира отряда специального назначения принимал участие в операции по воссоединению Крыма, за что указом президента Владимира Путина удостоился звания Героя России с вручением медали «Золотая звезда». Скончался в 2018 году в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

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