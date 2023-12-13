Главное
Спецоперация на Украине
04:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Белые пешеходы»: новую светофорную секцию установили на «Авангарде» во Владивостоке

Теперь обновлены все светофоры на перекрёстке.

Источник: PrimaMedia.ru

Третьей дополнительной бело-лунной секцией оборудовали светофоры на перекрёстке в районе стадиона «Авангард», сообщили ИА PrimaMedia в МКУ «Центр организации дорожного движения».

«Это значит, что здесь при включении пешеходной фазы на любом из двух регулируемых пешеходных переходов автомобилистам не нужно ждать зелёного разрешающего сигнала», — говорят в ведомстве.

Отмечается, что водители могут повернуть, предварительно уступив дорогу пешеходам.

Новая секция с «белым пешеходом» представляет собой силуэт пешехода и стрелки бело-лунного цвета, направленной вправо или налево. Она работает в мигающем режиме.

Напомним, в центре Владивостоке планируют установить несколько десятков новых светодиодных светофоров более чем на три миллиона рублей. Это делается в рамках нового проекта ЦОДД по более безопасной и комфортной организации пешеходных переходов на центральных улицах Владивостока.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта