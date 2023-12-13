04:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Белые пешеходы»: новую светофорную секцию установили на «Авангарде» во Владивостоке
Теперь обновлены все светофоры на перекрёстке.
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Третьей дополнительной бело-лунной секцией оборудовали светофоры на перекрёстке в районе стадиона «Авангард», сообщили ИА PrimaMedia в МКУ «Центр организации дорожного движения».
«Это значит, что здесь при включении пешеходной фазы на любом из двух регулируемых пешеходных переходов автомобилистам не нужно ждать зелёного разрешающего сигнала», — говорят в ведомстве.
Отмечается, что водители могут повернуть, предварительно уступив дорогу пешеходам.
Новая секция с «белым пешеходом» представляет собой силуэт пешехода и стрелки бело-лунного цвета, направленной вправо или налево. Она работает в мигающем режиме.
Напомним, в центре Владивостоке планируют установить несколько десятков новых светодиодных светофоров более чем на три миллиона рублей. Это делается в рамках нового проекта ЦОДД по более безопасной и комфортной организации пешеходных переходов на центральных улицах Владивостока.