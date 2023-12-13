06:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В пригороде Хабаровска мороз лишил посёлок воды
Трубы вовремя не утеплили, поэтому они просто замёрзли и лопнули.
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Прокуратура Хабаровского района проводит проверку по факту коммунальной аварии в селе Гаровка-2 в пригороде краевой столицы. Там в результате перемерзания в сильные морозы местные жители остались без холодного водоснабжения. В администрации Ракитненского сельского поселения, куда относится Гаровка-2, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» объяснили причины происшествия и рассказали об устранении последствий.
— О том, что в Гаровке-2 такое может произойти мы говорили много раз. Сейчас у нас в районе нет единой коммунальной конторы. Каждая занимается своим направлением, конкурируют друг с другом. Трубы холодного водоснабжения проложены параллельно системе отопления. Это, при условии утепления, должно уберечь их от перемерзания. Но к зиме эта работа проделана не была нормально. Счета районного водоканала арестованы за долги. У них на весь район осталось четыре слесаря. Грянул мороз, вода в трубах начала замерзать, они начали лопаться, — сообщил глава администрации Ракитненского сельского поселения Сергей Матвеев.
Со вчерашнего дня коммунальщики пытаются отогреть замёрзшие трубы. На время аварии людям обеспечили подвоз воды. К настоящему времени холодное водоснабжение удалось восстановить в большинстве многоквартирных домов Гаровки-2. Без воды остаются один МКД и местная школа.
КСТАТИ:
Как сообщили в администрации Хабаровского района, к настоящему времени подача воды восстановлена во все дома и социальные объекты Гаровки-2. Говоря о причинах ЧП, там уточнили, что в связи с отключением АО «ДРСК» электричества более чем на четыре часа в ночное время случилась авария на котельной (выключился насос). В течение суток исправлялись последствия аварии, обогревали трубы, исправляли насосное оборудование. Все сотрудники (в т.ч. руководство водоканала и профильных отделов администрации района) присутствовали в течение всего этого времени на месте аварии.