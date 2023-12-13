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08:36 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

15 авто застряли на трассе из-за непогоды в Абайской области

15 автомашин стали заложниками непогоды на трассе в области Абай, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

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Источник: Newtimes.kz

Во время неожиданных холодов на трассах республиканского и местного значения области Абай участились поломки большегрузов. Причиной становится топливо, которым было заправлено транспортное средство. Для автомашин с дизельным топливом выезд за пределы населенных пунктов вовсе запрещен.

Полицейские в эти дни усилили патрулирование и мониторинг дорог для недопущения происшествий, связанных с морозами. Всего с начала сильных морозов в регионе 15 водителям была оказана помощь.

«Стражи порядка при несении службы, инспектируя трассы области в разных направлениях периодично сталкиваются с водителями, оказавшимися на трассе с замершим бензобаком. Многим водителям полицейские вызвали техпомощь для прогрева и эвакуации фур на стоянку, так как оставаться на дорогах в непогоду крайне опасно. Буквально сегодня, в Аягозском районе помощь полицейских понадобилась сразу нескольким участникам дорожного движения», — говорится в публикации.

Сотрудники роты патрульной полиции на 922 км помогли водителю Chaniá, которому пришлось задержаться на трассе из-за замершего дизельного топлива. Прибывшие полицейские вызвали с ближайшего населенного пункта специалистов по обогреву топливной системы, а водитель ожидал помощников в машине полицейских.

На 945 км трассы Алматы — Усть-Каменогорск в том же направлении продолжить движение не смогла еще одна фура с дизельным топливом. Сотрудники роты патрульной полиции в условиях непогоды оказали помощь более чем 15 водителям.

Работа в данном направлении находится на особом контроле руководства департамента полиции области Абай. В связи с резким похолоданием полицейские рекомендуют автомобилистам ограничить поездки.

Перед выездом на дальние расстояния проверяйте автомобиль на его техническую исправность и проявляйте водительскую солидарность, оказывая помощь на дорогах, и сообщайте о происшествиях в полицию.

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