05:48 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске хоккеисты «Сокола» разгромили челябинский «Челмет»
Матч завершился со счетом 6:1.
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Красноярский ХК «Сокол» на своем льду разгромил «Челмет» из Челябинска. Матч завершился со счетом 6:1.
Всю игру «Сокол» доминировал. Красноярцы открыли счет в матче уже на четвертой минуте. Шайбу в ворота гостей забросил капитан команды Алексей Князев. Следующий гол на счету новичка «Сокола» Александра Темирева. Во втором периоде Князев оформил дубль, а «Челмет» отыграл одну шайбу, но «Сокол» было уже не остановить.
Красноярцы еще три раза поразили ворота соперника. Отличились Данил Воеводин, Егор Морозов и Леонид Николенко.
Добавим, что следующий матч красноярский коллектив также проведет дома. 14 декабря «Сокол» на своем льду будет принимать «Зауралье». Начало игры в 19:00.
Сейчас ХК «Сокол» идет на 17 месте в таблице ВХЛ.