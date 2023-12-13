Главное
Спецоперация на Украине
05:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске хоккеисты «Сокола» разгромили челябинский «Челмет»

Матч завершился со счетом 6:1.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский ХК «Сокол» на своем льду разгромил «Челмет» из Челябинска. Матч завершился со счетом 6:1.

Всю игру «Сокол» доминировал. Красноярцы открыли счет в матче уже на четвертой минуте. Шайбу в ворота гостей забросил капитан команды Алексей Князев. Следующий гол на счету новичка «Сокола» Александра Темирева. Во втором периоде Князев оформил дубль, а «Челмет» отыграл одну шайбу, но «Сокол» было уже не остановить.

Красноярцы еще три раза поразили ворота соперника. Отличились Данил Воеводин, Егор Морозов и Леонид Николенко.

Добавим, что следующий матч красноярский коллектив также проведет дома. 14 декабря «Сокол» на своем льду будет принимать «Зауралье». Начало игры в 19:00.

Сейчас ХК «Сокол» идет на 17 месте в таблице ВХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта