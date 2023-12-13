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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Башкирии

Синоптики прогнозируют отступление аномальных морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Башкирии.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

По данным Башгидрометцентра, уже сегодня, 13 декабря, днем по республике температура воздуха поднимется до −15, −20°, по востоку до −25°. Существенных осадков не ожидается.

В четверг, 14 декабря, также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью −20, −25°, по востоку до −27°, −32°, днем −11, −16°.

В пятницу, 15 декабря, температура воздуха ночью составит −15, −20°, по востоку до −25°, днем −10, −15°.

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