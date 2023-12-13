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09:01 (мск), источник: СуперОмск

Омск накрыла «барическая гора»: что это значит?

Утром в среду, 13 декабря 2023 года, в Омске заметно изменились показатели атмосферного давления.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +4°

Так, по данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», к моменту публикации атмосферное давление в Омске подскочило до 1 062 гектопаскалей, что в переводе соответствует 796 мм ртутного столба.

Отметим, что значительное повышение атмосферного давления относительно нормы уже получило название «барической горы». Стоит добавить, что нормальным принято считать атмосферное давление в 760 мм ртутного столба.

Накануне в Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в Омской области продолжает господствовать арктический антициклон, который будет определять ситуацию с погодой и в среду, 13 декабря, и в четверг, 14 декабря 2023 года. Повышенное атмосферное давление характерно при этом для антициклона.

Согласно открытым данным, любые изменения атмосферного давления так или иначе отражаются на самочувствии людей. Вместе с тем у многих эти изменения проходят практически незаметно, но есть определенная группа людей — метеочувствительных, которые реагируют в большей степени.

Считается, что прежде всего на изменения погоды и климата реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них выделяют людей с повышенным артериальным давлением. Им в период высокого давления рекомендовано не злоупотреблять темным чаем и кофе.

В соответствии с прогнозом сервиса «Вентускай.ком», ощутимо понижаться атмосферное давление в Омске начнет только к выходным, 16 и 17 декабря 2023 года.

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