09:01 (мск), источник: СуперОмск
Омск накрыла «барическая гора»: что это значит?
Утром в среду, 13 декабря 2023 года, в Омске заметно изменились показатели атмосферного давления.
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Так, по данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», к моменту публикации атмосферное давление в Омске подскочило до 1 062 гектопаскалей, что в переводе соответствует 796 мм ртутного столба.
Отметим, что значительное повышение атмосферного давления относительно нормы уже получило название «барической горы». Стоит добавить, что нормальным принято считать атмосферное давление в 760 мм ртутного столба.
Накануне в Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в Омской области продолжает господствовать арктический антициклон, который будет определять ситуацию с погодой и в среду, 13 декабря, и в четверг, 14 декабря 2023 года. Повышенное атмосферное давление характерно при этом для антициклона.
Согласно открытым данным, любые изменения атмосферного давления так или иначе отражаются на самочувствии людей. Вместе с тем у многих эти изменения проходят практически незаметно, но есть определенная группа людей — метеочувствительных, которые реагируют в большей степени.
Считается, что прежде всего на изменения погоды и климата реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них выделяют людей с повышенным артериальным давлением. Им в период высокого давления рекомендовано не злоупотреблять темным чаем и кофе.
В соответствии с прогнозом сервиса «Вентускай.ком», ощутимо понижаться атмосферное давление в Омске начнет только к выходным, 16 и 17 декабря 2023 года.