08:58 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Как в Алматы отметят День Независимости
Акимат города поделился расписанием праздничных мероприятий в этот день, передает ИА «NewTimes.kz».
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В этом году Казахстан празднует 32-ю годовщину Дня Независимости. В преддверии этой даты в Алматы пройдет ряд культурных официальных, спортивных мероприятий, также будут организованы фотовыставки и круглые столы.