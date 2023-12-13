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08:58 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Как в Алматы отметят День Независимости

Акимат города поделился расписанием праздничных мероприятий в этот день, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В этом году Казахстан празднует 32-ю годовщину Дня Независимости. В преддверии этой даты в Алматы пройдет ряд культурных официальных, спортивных мероприятий, также будут организованы фотовыставки и круглые столы.

  • 13 декабря в 11.00 в развлекательном комплексе Bastau будет организован турнир по бильярду «Кубок акима Бостандыкского района» среди совета ветеранов Алматы.
  • В этот же день в 15.00 в центре инновационного творчества (микрорайон Шугыла, 347/4) состоится круглый стол «Елімнің бақытын тербеген — Тәуелсіздік!» с представителями интеллигенции и декабристов города.
  • 15 декабря в 11.00 в мультимедийном центре традиционной музыки будет организована встреча с участниками декабрьских событий «Тәңір сыйы — Тәуелсіздік», а в музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в это же время пройдет круглый стол на тему «Тәуелсіздік — ел мерейі».
  • В 15.00 в музее имени Кунаева состоится фотовыставка «Тәуелсіздік — мәңгілік елдің тірегі», где будут выставлены фотографии зданий и культурных очагов города Алматы из фотоархива музея.
  • В 15.00 в центральном государственном архиве города будет проведен круглый стол на тему «Тәуелсіздік — аппақ таңым арайлы».
  • В 19.00 в казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт государственного академического симфонического оркестра РК имени Т. Абдрашева.
  • С 16 по 18 декабря с 09.00 до 18.00 пройдет открытый чемпионат города Алматы по классическому пауэрлифтингу и классическому жиму лежа среди всех категорий в общеобразовательной школе № 15 имени Азербаева.
  • 18 декабря в 12.00 в Alatau Creative Hub состоится интеллектуальная игра «Тәуелсіз елдің ұрпағы».

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