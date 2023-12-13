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08:09 (мск), источник: АиФ Владивосток

Мигранты перечислили в бюджет Приморья более 1 млрд рублей

Эта сумма с каждым годом растет.

Источник: Reuters

Иностранные граждане, занятые на территории Приморья посредством трудовых патентов, внесли вклад в региональный бюджет, перечислив в него более 1 млрд рублей за период с января по ноябрь 2023 года.

Всего за 11 месяцев текущего года Министерство внутренних дел оформило 23 тысячи патентов, что свидетельствует о значительном притоке иностранных специалистов в регион.

«Эта сумма с каждым годом растет, потому что ужесточается контроль в автоматическом режиме», — сообщил Владимир Чекменев.

Ранее в одном из телеграм-каналов была опубликована информация о случившемся инциденте во Владивостоке, где местный житель, родом из Таджикистана, совершил нападение на мужчину из-за незначительного происшествия на дороге. Следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю приступили к проведению доследственной проверки данного случая.

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